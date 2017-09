Van der Tak: 'Niets gebleken van daadwerkelijke beïnvloeding vanuit drugsmilieu'

WESTLAND - Er is niets gebleken van daadwerkelijke beïnvloeding van Westlandse gemeentepolitici door een drugscrimineel. Dat stelde burgemeester Van der Tak dinsdagavond in een ingelaste commissievergadering van de gemeenteraad. Er was 'in heel vroegere jaren' een signaal vanuit de politie gekomen en dat is vervolgens uitgezocht.

Tal van raadsfracties waren zeer ongelukkig met een uitspraak die Van der Tak maandagavond had gedaan in een Facebookuitzending van Omroep West . Kijkers konden hem daarin van alles vragen. 'In Brabant voelen veel burgemeesters en wethouders dreiging vanuit de onderwereld. Hoe gevoelig is het Westlandse ambtenarenapparaat voor drugscriminaliteit? Bent u daar mee in aanraking gekomen in uw ambtstermijn?', was een van die vragen.Van der Tak zei, dat hij daar 'één enkel keertje' mee te maken had gehad. Het ging om iemand die wiet teelde in een kas en die veel connecties had in Westland en ook wel probeerde zich een beetje aan te schuiven tegen de politiek. 'En ambtenaren?', was de vervolgvraag. 'Dat hebben we niet kunnen ontdekken', zei Van der Tak. Verder sprak hij van een overzichtelijke situatie en dat de betrokken persoon is aangepakt.De kwestie stond op de agenda van de Commissie Bestuur, waarin de burgemeester normaal gesproken altijd van de partij is, maar nu had hij een afspraak op een ministerie. Vrijwel alle fracties zaten in hun maag met de uitspraken over de veronderstelde poging tot beïnvloeding, die in de loop van dinsdag landelijk de aandacht had getrokken. De reactie die loco-burgemeester Theo Duijvestijn namens Van der Tak gaf, werd commissiebreed niet geaccepteerd.Er ontstond een zeer onbevredigende impasse, want Van der Tak kan feitelijk niet meer binnen de raadzaal ondervraagd worden, omdat hij woensdag afzwaait. Vervolgens was er de gebruikelijke vergadering van de fractievoorzitters over de komende gemeenteraadsvergadering. Halverwege die bijeenkomst kwam Van der Tak alsnog binnenlopen. Hij had 'alles op alles' gezet om in ’s-Gravenzande te komen.