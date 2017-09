Defecte trein ontregelt treinverkeer tussen Rotterdam en Den Haag Centraal

DEN HAAG - Tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal is het treinverkeer woensdagochtend ontregeld door een defecte trein.

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De NS laat weten dat de treinen rond 7:45 uur weer volgens de dienstregeling moeten rijden.Uit reacties op sociale media valt op te maken dat het niet de eerste verstoring is op dit traject van de afgelopen dagen.