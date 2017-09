Helft strandtenten blijft open in najaar

Behoorlijk wat strandtenten blijven langer open. (foto: ANP)

DEN HAAG - Ongeveer de helft van de strandpaviljoens op Scheveningen en Kijkduin blijft in het najaar staan. Dat meldt de gemeente Den Haag.

'Nog niet alle paviljoens hebben bij de strandbeheerders definitief aangegeven of ze willen blijven staan', laat een woordvoerster weten. Maar op basis van wat wel bekend is, de gegevens van vorig jaar en inschattingen denkt de gemeente uit te komen op ongeveer de helft van strandtenten. 'Dat is vergelijkbaar met 2016.'



Vorig jaar ging het op Scheveningen om 26 van de 54 strandtenten. Daarnaast waren vier paviljoens het hele jaar open. Hierbij ging het om drie watersportcentra en een horecagelegenheid. Op Kijkduin maakten vorig jaar elf van de 23 strandtenten gebruik van de seizoensverlenging.