Verdacht materiaal legt speeltuin plat

De natuurspeeltuin in Voorschoten. (Foto: Facebook natuurspeeltuin Voorschoten)

VOORSCHOTEN - De natuurspeeltuin aan de Veurseweg in Voorschoten is dinsdagmiddag gesloten. Dit is gebeurd nadat daar op twee plekken bouwmaterialen waren gedumpt. Ook lag er kapot glas.





Als bekend is om welk materiaal het precies gaat, zullen grondeigenaar Van der Valk en het bestuur van de Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten - zo nodig - een plan van aanpak maken voor de verwijdering van het materiaal. Tot die tijd blijft de speeltuin in ieder geval gesloten.



De omgevingsdienst van West-Holland heeft de twee plekken dinsdag onderzocht. Bij dat onderzoek is 'enig verdacht plaatmateriaal' aangetroffen, laat de gemeente weten. Het verdachte materiaal wordt de komende dagen nader onderzocht.