ADO-speler Ricardo Kishna volgt Zlatan Ibrahimovic en gaat voor operatie in Amerika

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Ricardo Kishna gaat dezelfde weg als Manchester United-spits Zlatan Ibrahimovic bewandelen. De Haagse buitenspeler ondergaat deze week in de Verenigde Staten een operatie aan zijn kruisband.

In de Amerikaanse plaats Pittsburgh heeft dokter Fu de Zweedse superster ook geopereerd. Zijn herstel verloopt boven verwachting. Ibrahimovic zou negen tot twaalf maanden buitenspel staan, maar staat na 4,5 maand alweer op het veld. Kishna en Ibrahimovic hebben beide Mino Raiola als zaakwaarnemer, waardoor het contact met Amerika snel was gelegd.De 22-jarige Kishna scheurde in het duel met Ajax zijn voorste kruisband.