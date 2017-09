TV West Sport Archief: Peppi en Kokki bij ADO Den Haag (2001)

Ferrie Bodde en Michael van der Heijden (foto: ANP)

DEN HAAG - De sportredactie van Omroep West gaat haar archief digitaliseren en zet wekelijks een reportage online. In de tweede aflevering is er aandacht voor ADO-spelers Ferrie Bodde en Michael van der Heijden. Het duo doet het in 2001 binnen de lijnen goed, maar kent ook buiten het veld succes als Peppi en Kokki.

