Hondenbezitters opgepast!

DEN HAAG - De gemeente Den Haag begint weer aan de jaarlijkse controle van de hondenbelasting. Wie zijn trouwe viervoeter niet heeft aangemeld bij de gemeente, kan een fikse boete tegemoet zien. De controles worden uitgevoerd door een particulier bedrijf.

Het gaat om de firma Legitiem, die werkt in opdracht van de gemeente. Alle controleurs kunnen zich legitimeren met een pas van de gemeente, zo laat die op haar website weten.Wie in Den Haag een of meerdere honden houdt, moet daarvan binnen zes weken aangifte doen. Of de hond nou groot of klein is, altijd binnen zit of juist veel buiten wandelt, het maakt allemaal niet uit. Iedereen moet dokken. Voor één exemplaar is dat 114,24 euro per jaar, wie twee honden heeft is 293,16 per jaar kwijt.Wie drie honden in huis haalt moet 520 euro en 8 cent per jaar aftikken. En voor wie drie honden niet genoeg is, kost elke volgende hond 226,92 euro per jaar. Blindegeleidenhonden en gehandicaptenhulphonden zijn gratis. Maar daarvoor moet je wel eerst vrijstelling van de hondenbelasting aanvragen.Den Haag is in onze regio de duurste gemeente qua hondenbelasting . Wie geen zin heeft om extra te moeten betalen voor zijn geliefde huisdieren, kan misschien overwegen te verhuizen. Want in Leiden, Delft, Zoeterwoude, Teylingen, Westland, Midden-Delfland, Nieuwkoop en Hillegom is het houden van een hond een stuk goedkoper. Daar is het namelijk gratis.