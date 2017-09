Dankzij DNA: overvaller juwelier (22) opgepakt

WASSENAAR - Een 22-jarige Wassenaarder is dinsdagochtend aangehouden in verband met het onderzoek naar een gewapende overval op een juwelier vijf jaar geleden. Op basis van een DNA-match is de man in een woning gearresteerd, zo heeft de politie woensdag laten weten.

Op 25 april 2012 werd de juwelierszaak aan de Langstraat overvallen door een man met een bivakmuts op. Hij had een vuurwapen en bedreigde de medewerkster en bezoekers van de winkel. Met een hamer sloeg hij de vitrines in, waarna hij een grote hoeveelheid sieraden meenam. Op een scooter vluchtte de verdachte weg.Na de overval stelde de politie DNA-sporen veilig, die uiteindelijk leidden naar de 22-jarige Wassenaarder. Hij zit vast voor politieverhoor. Donderdag wordt de verdachte voor de rechter-commissaris voorgeleid. Waarom hij pas ruim vijf jaar na de overval werd opgepakt is niet duidelijk. De politie kon daar woensdag nog niets over zeggen. 2012 was een rampjaar voor juwelier Koekkoek in de Langstraat in Wassenaar: in korte tijd werd de juwelierszaak twee keer overvallen. Voor de tweede overval, in mei van dat jaar, werden vier mannen gearresteerd.