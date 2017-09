Sloopwerkzaamheden gemeentehuis Naaldwijk starten maandag

NAALDWIJK - Maandag starten de werkzaamheden voor de sloop van het gemeentehuis aan de Stokdijkkade in Naaldwijk. De werkzaamheden beginnen met het saneren van asbest. Deze sanering neemt acht tot tien weken in beslag. Daarna wordt begonnen met de sloop van het gebouw.

In veel gebouwen die gebouwd zijn voor 1993 zijn asbesthoudende materialen gebruikt. In de zomer vonden er bouwkundige inspecties plaats om te onderzoeken waar precies asbest in het oude gemeentekantoor in Naaldwijk zit.De sanering moet voor de jaarwisseling zijn afgerond, de sloop eind januari. Over wat er op de plek van het gemeentehuis gaat komen, gaat de gemeente binnenkort praten met direct betrokkenen en belanghebbenden.