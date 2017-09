'Dit is een pronkstuk', miniatuurvliegtuig Madurodam onder de hamer

DEN HAAG - Voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van Madurodam gaat er een maquette onder de hamer. Het gaat om het KLM-toestel MD-11 PH-KLM, dat 43 jaar in het Haagse miniatuurpark stond.

Normaal gesproken verlaten maquettes Madurodam nooit, maar worden deze opgeslagen in het depot. Wanneer gebouwen in werkelijkheid veranderen, dan verandert de maquette mee. 'Maar omdat KLM haar vloot moderniseert, doen wij dat nu ook in Madurodam', legt directeur Joris van Dijk uit. Het weghalen van de MD-11 voor de veiling slaat dus geen gat in de vloot in Madurodam. Er staat inmiddels een fonkelnieuwe KLM Boeing 787 Dreamliner bij de terminal van de luchthaven.'Het toestel verkeert nog altijd in perfecte conditie', laat de directeur weten. 'Mede dankzij de twee onderhoudsbeurten van ruim tweehonderd manuren die het toestel om de vijftien jaar kreeg in verband met de weersinvloeden op de maquette.'Van Dijk noemt het vliegtuig een 'knap staaltje vakmanschap'. 'In Madurodam doen wij er alles aan om een zo realistisch mogelijk beeld neer te zetten voor onze bezoekers. Ons atelier werkt daarom altijd volgens de officiële bouwtekeningen en bouwt objecten tot op de millimeter nauwkeurig na. Alleen dan 25 keer kleiner dan de werkelijkheid. Zo zitten de ramen en het logo bij de MD-11 exact op de juiste plaats. Het verschalen van het vliegtuig vormde bij de bouw overigens een grote uitdaging: door de rondingen van het vliegtuig zijn er geen goede maatreferenties. Maar door de jaren heen hebben we van kenners alleen maar complimenten gekregen hoe waarheidsgetrouw het vliegtuig is nagebouwd.'Om het vliegtuig ook bij de nieuwe eigenaar te laten schitteren, heeft het de afgelopen week nog een spoedbezoek aan het atelier gebracht. Het vliegtuig is voor een deel opnieuw bestickerd en voorzien van een nieuwe vernislaag. Van Dijk: 'We hebben hier te maken met een pronkstuk. Voor liefhebbers is de veiling een ‘once in a lifetime opportunity’ om zo'n vliegtuig in het bezit te krijgen.'De opbrengst van de veiling, die zondag wordt gehouden, gaat naar het Rode Kruis en de wederopbouw van Sint Maarten.Het KLM-vliegtuig van messing is 2,5 meter lang en heeft een bijna even lange vleugelspanwijdte. Het sierde sinds de jaren zeventig de luchthaven in Madurodam en weegt ruim dertig kilogram. Toendertijd kostte het liefst 120 manuren om de MD-11 met de hand tot op de millimeter nauwkeurig na te maken volgens de officiële bouwtekening.