14-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden na steekincident Zoetermeer

Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een 14-jarige jongen uit Rotterdam is dinsdagavond in zijn woonplaats aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht eerder op de middag een 38-jarige vrouw te hebben gestoken in Zoetermeer. Dat steekincident was bij een bedrijf aan de Jacob Leendert van Rijweg, waar het slachtoffer werkt.





De vrouw werd met steekwonden aan het hoofd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de vrouw weer thuis en herstelt ze daar van de verwondingen, meldt een woordvoerder van de politie.De politie is op zoek naar getuigen van het steekincident. In de zoektocht naar 'ondersteunend bewijs' hoopt de politie dat omstanders meer informatie willen delen over wat ze gezien hebben. De 14-jarige verdachte zit vast voor verhoor.