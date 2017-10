Dorrith zoekt dekens om tijdens de Betovering met kinderen hoeden te maken

DEN HAAG - Nog even en het is herfstvakantie. En dat betekent in Den Haag: De Betovering, hét jaarlijkse internationale kunstfestival voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Ontwerpster Dorrith de Roode gaat met kinderen hoeden maken. En daar heeft ze heel veel dekens voor nodig...

De mooiste voorstellingen uit binnen- en buitenland worden tijdens de herfstvakantie naar Den Haag gehaald en er is van alles te doen voor kinderen op het gebied van kunst en cultuur.



Ontwerpster Dorrith de Roode gaat samen met kinderen hoeden maken en is daarvoor op zoek naar speciale dekens. 'Eigenlijk heb ik heel veel vilt nodig maar dat is vreselijk duur. Ik zoek nu oude, vintage dekens die niet rafelen. Dit soort dekens zijn ook prima te gebruiken.'



De ontwerpster die samen met haar zus Marlous voornamelijk tassen en sjaals ontwerpt en produceert onder het label 'Les Soeurs Rouge' heeft een bijzonder plan. 'Het lijkt me leuk om met de kinderen basisonderdelen te maken die onderling inwisselbaar zijn. Dus dan kun je bijvoorbeeld van één hoed van een cowboyhoed naar een baseballpet omwisselen.'



Kun je Dorrith aan oude dekens helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl



Heb je interesse in de workshop van Dorrith of het festival de Betovering? Kijk op www.debetovering.nl