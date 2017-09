Slachtoffer moord Tomatenstraat Leiden is 38-jarige man

Foto: Media TV

LEIDEN - De man die zondag vermoord gevonden werd in een huis in de Tomatenstraat in Leiden, is een man van 38 jaar. Dat meldt de politie. Het is nog niet duidelijk waar de man vandaan komt.

Geschreven door Sander Knura





Volgens bewoners woont de man er pas een paar maanden. In die tijd is hij volgens buurtbewoners al een keer eerder, in juli, van zijn bed gelicht door de politie.



Agenten vonden de man rond 19.45 zondagavond in het huis. Na de moord zijn twee Leidenaren van 30 en 45 jaar aangehouden. Een van hen is de bewoner van het huis, zeggen omwonenden. De twee zitten nog vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.Volgens bewoners woont de man er pas een paar maanden. In die tijd is hij volgens buurtbewoners al een keer eerder, in juli, van zijn bed gelicht door de politie.