Politie creëerde nep hennepkwekerij om politiemol te ontmaskeren

DEN HAAG - De politie zette een fictieve hennepkwekerij in haar systeem om achter de werkwijze van Amine A. uit Moordrecht - beter bekend als de 'Haagse politiemol' - te komen. Dat blijkt uit de rechtszaak, die woensdag in Den Haag is begonnen.

De 28-jarige A. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij tientallen ripdeals . Hij zou van 1 januari 2015 tot 1 juni 2016 informatie uit politiesystemen hebben doorverkocht aan een vriend . Die vriend overviel vervolgens de kwekerijen, voordat de politie een inval kon doen.A. bekende tijdens de rechtszaak dat hij namen en adressen van mogelijke hennepkwekerijen aan zijn vriend Yassine H. doorspeelde. Hiervoor zocht hij in het politiesysteem. De politie kreeg argwaan toen bleek dat A. dit wel heel vaak deed.Daarom zette zij een fictieve hennepkwekerij in het systeem. A. zette het adres meteen door aan H. Toen laatstgenoemde ging kijken bij het adres, belde hij A. en zei dat er niets te halen viel. Na een onderzoek van een jaar werd A. op 1 juni 2016 opgepakt.A. bekende dat hij adressen had doorgegeven, maar zei verder dat hij van niks weet. 'Ik wil niet in emotie schieten, maar het raakt me enorm', reageerde A. in de rechtszaal. 'Ik snap niet waarom ik dit gedaan heb. Ik heb nu spijt en schaam me kapot.'De 'Haagse politiemol' ontkende ook dat hij zich door H. heeft laten omkopen. 'Ik heb het ambtsgeheim geschonden door informatie over hennepkwekerijen door te geven, maar ik heb geen geld gekregen en heb niets te maken gehad met ripdeals.' Tapgesprekken zouden het tegendeel bewijzen.Het openbaar ministerie (OM) verdenkt zowel A. als H. van lidmaatschap van een criminele organisatie. Naast het duo zijn ook twee neven van H. verdachten in de zaak. Dat tweetal - twee broers - wordt niet verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.In april kwam A. op vrije voeten, na elf maanden voorarrest. Zijn proces zal drie dagen in beslag nemen. De eerste dag worden de feiten behandeld. Op dag twee komt het OM aan het woord. Dat zal dan ook een straf eisen. Op dag drie is het de beurt aan de advocaten.