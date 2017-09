Waarnemend burgemeester Westland beëdigd

Agnes van Ardenne schudt de hand van Jaap Smit Foto: Provincie Zuid-Holland

WESTLAND - Agnes van Ardenne is woensdag beëdigd tot waarnemend burgemeester van Westland per 1 oktober. In het provinciehuis in Den Haag legde zij ten overstaan van de commissaris van de Koning Jaap Smit de eed af.





Van Ardenne volgt Sjaak van der Tak op, die aan de slag gaat als voorzitter van tuindersorganisatie LTO-Glaskracht. Na de verkiezingen in maart volgend jaar zal er door de nieuwe gemeenteraad worden gezocht naar een definitieve nieuwe burgemeester voor Westland.



Tuindersdochter Van Ardenne (67), die geboren is in Maasland, was eerder staatssecretaris en minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Ook was ze van juli 2011 tot januari 2015 voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Sinds begin dit jaar was Van Ardenne voorzitter bij Zelfstandig Bestuursorgaan Naktuinbouw, een organisatie die zich bezighoudt met de bewaking en de bevordering van de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw.