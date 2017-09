Alle verdachte relschoppers ADO Den Haag - Feyenoord aangehouden

DEN HAAG - De politie heeft alle verdachte relschoppers aangehouden die zich misdroegen tijdens het duel ADO Den Haag - Feyenoord op zondag 19 februari. De laatste verdachte, een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, heeft zich maandag op het politiebureau Zuiderpark gemeld na de uitzending van Team West. Dat meldt de politie woensdag.

In totaal zijn 27 personen aangehouden. De verdachten (19 tot 55 jaar) komen onder andere uit Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Monster en Zoetermeer. Veel van hen werden herkend op videobeelden die in het stadion zijn gemaakt. De eerste vier aangehouden verdachten zijn al voor de rechter geweest en hebben onder meer cel- en werkstraffen gekregen Bij de ongeregeldheden probeerde een grote groep ADO-supporters volgens de politie met grof geweld twee toeschouwers van de tribune te verwijderen. Daarbij werden onder meer tafels, staven en een brandende fakkel gegooid. Agenten werden eveneens belaagd , omdat zij het duo probeerden te beschermen.In totaal 27 agenten en stewards en personeel van ADO hebben bij de politie gemeld dat zij waren mishandeld of bedreigd. Twee verdachten werden direct na de wedstrijd al aangehouden.