Ganzen teisteren vliegveld Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - Het vliegveld van Rotterdam en Den Haag heeft steeds meer last van vogels. Vooral ganzen sturen daar de boel in de war. Dat meldt RTV Rijnmond. Het vliegveld gaat nu op zoek naar oplossingen.

Daarbij worden ook de provincie, gemeenten en natuurbeheerders betrokken. Een oplossing zou kunnen zijn om de inrichting van natuurgebieden aan te passen en te zorgen dat die minder aantrekkelijk worden voor ganzen. 'Bijvoorbeeld door minder grote waterpartijen aan te leggen', zegt Jan-Willem Perdon van het vliegveld tegen RTV Rijnmond Als er een grote vogel in een vliegtuigmotor vliegt, kan dat grote schade aanrichten. Ook kan het gevaarlijk zijn. Nu worden vogels meestal verjaagd door valkeniers. Ook wordt jagers uit de omgeving soms gevraagd de dieren af te schieten.Het aantal ganzen neemt steeds meer toe. Uit cijfers van de provincie blijkt dat in 2016 zo'n 80.000 ganzen zijn doodgeschoten. In eerdere jaren waren dat er 50.000 tot 60.000.Niet alleen rond het vliegveld, ook op andere plekken neemt de overlast van ganzen toe. Een deskundige noemde Den Haag eerder overbevolkt als het gaat om nijlganzen . Die dieren veroorzaken geluidsoverlast en houden daarmee mensen uit hun slaap.