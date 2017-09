Na blunder scheidsrechter: Kort geding FC Lisse tegen KNVB om penalty's is maandag

FC Lisse-trainer Robbert de Ruiter (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het kort geding dat FC Lisse tegen de KNVB heeft aangespannen dient aankomende maandag om 14.00 uur in de rechtbank van Utrecht. De Tweede Divisionist hoopt via de rechter het besluit van de KNVB om de strafschoppen tegen Hoek over te doen, teniet te verklaren.