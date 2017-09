Wegen ophogen met glas: 'Dit kan een grote toekomst hebben'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Veel Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen kijken mee naar een nieuwe manier van wegen ophogen, waarmee woensdag is begonnen in Hazerswoude-Dorp. In plaats van zand, of piepschuim wordt daar gebakken glas gebruikt. 'Dit kan een grote toekomst hebben', zegt wethouder Kees van Velzen (CDA, verkeer) van Alphen aan den Rijn.

Het is een probleem voor veel gemeenten in vooral het westen van Nederland. Omdat de grond uit veen bestaat, verzakken wegen en tuinen. Eens in de zoveel jaar moeten die dus worden opgehoogd. Tot nu toe gebeurde dat vooral met zand, maar dat is relatief zwaar. En daarom drukt dat de ondergrond alleen nog meer verder ineen.Vandaar dat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, die ernstig kampt met verzakkingen, op zoek gingen naar een alternatief. Dat werd gevonden in Duitsland. Bij het recyclen van glas blijft altijd een restant over. Dat wordt in ovens op 900 graden gebakken en zo ontstaat schuimglas. Veel lichter dan water en heel sterk. Daarmee worden nu de wegen opgehoogd Tot nu toe zakken de wegen in het gebied ongeveer tachtig centimeter in de dertig jaar. Met alle gevolgen van dien: veel onderhoud, gaslekken en waterleidingen die springen. Volgens de wethouder garandeert de producent van het glasschuim dat na gebruik van dit materiaal de verzakkingen nog maar zeven centimeter in de dertig jaar is.Dat verklaart de grote belangstelling van andere overheden, die vaak met dezelfde problemen worden geconfronteerd. 'Ik ben trots dat we dit hier te mogen doen. Ik denk dat heel Nederland meekijkt', zegt Van Velzen.Het aanbrengen van het schuimglas is duurder dan het ophogen met zand. Toch denkt de gemeente Alphen dat de totale kosten over dertig jaar lager zullen uitvallen. Dat omdat er minder geld nodig is voor onderhoud. 'Dit is duurder, maar je verdient het terug.'