Werkstraffen geëist tegen oud-medewerkers Ipse de Bruggen

REGIO - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de Haagse rechtbank werkstraffen van 120 en 140 uur geëist tegen twee oud-medewerkers van gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen. Zij zouden bij de vestigingen in Nieuwveen en Zwammerdam tienduizenden euro's achterover hebben gedrukt. Het geld dat voor de kwetsbare cliënten bedoeld was, gaven ze uit aan privéaankopen. De verdachten zeggen spijt te hebben van hun gedrag.

De fraude werd in de periode van 2011 tot 2014 gepleegd. Een onderzoek van een bedrijfsrecherchebureau wees uit dat drie begeleiders zich schuldig zouden hebben gemaakt aan verduistering. Zij zijn ontslagen. Het duurde tot woensdag tot de rechter zich over de zaak kon buigen.Elena A. uit Zwammerdam zou als begeleidster van de Zwammerdamse vestiging met de pinpas van de zorginstelling bij diverse supermarkten allerlei spullen voor zichzelf hebben aangeschaft. Het ging om kattenvoer, fruit, tijdschriften, een koffiezetmachine en verf.Volgens het recherchebureau zou ze in drie jaar tijd voor zeker 10.000 euro in eigen zak hebben gestoken. De 63-jarige verdachte zegt dat het bedrag aanzienlijk lager ligt. Ze is bereid alles terug te betalen. De officier van justitie kon de volle 10.000 euro niet bewijzen, hij hield het op 4900 euro.Hij vond dat de vrouw evenwel 'erg fout bezig is geweest'. Hij eist 120 uur werkstraf tegen haar, terugbetaling van 4900 euro aan Ipse, en nog eens 10.000 euro meebetaling aan de kosten voor het onderzoek van de bedrijfsrecherche.Tweede verdachte is groepsleider Johannes van B. uit Zevenhoven, die kasbeheerder was bij de zorgvestiging in Nieuwveen. Volgens de bedrijfsrecherche zou hij bijna 78.000 euro achterover hebben gedrukt. Maar niet alles uit het bedrijfsrecherche-rapport klopt volgens B. Zo ontkende hij nepbonnen te hebben uitgeschreven voor zogenaamde aankopen op de markt van badjassen en spijkerbroeken voor de clienten.De officier van justitie zegt in zijn geval de verdwijning van 10.000 euro te kunnen bewijzen. Hij eist 140 uur werkstraf tegen de groepsleider en terugbetaling van 10.000 euro aan de zorginstelling. Ook deze hoofdverdachte zou 10.000 euro moeten bijdragen aan het bedrijfsrecherche-onderzoek.De zaak tegen de derde verdachte Maryam K. (31) uit Alphen aan den Rijn is opgeschort. Haar advocaat vroeg om uitstel, omdat informatie van het OM pas deze week was ontvangen. De rechter laat de politie nog nader onderzoek doen naar de verdenking tegen de vrouw. Zij word verdacht van een verduistering ter hoogte van 10.000 euro.Over de andere ex-medewerkers doet de rechtbank op 11 oktober uitspraak. Ipse de Bruggen zou patiënten en familie die waren gedupeerd al schadeloos hebben gesteld.