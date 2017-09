'Slootwater in Maasland is armetierig'

MAASLAND - Schaatsers, slakjes, waterwantsen, planten. De sloten in het Westland en Midden-Delfland bevatten aardig wat leven. Maar dat wil niet zeggen dat het water echt schoon is. Want er zijn geen libellen en kokerjuffers, de tekens van schoon water. 'Eigenlijk is het oppervlaktewater, nou ja, wat armetierig', zegt Geert van Poelgeest.

Van Poelgeest is voorzitter van de afdeling Delfland van natuurvereniging KNNV. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland organiseert de KNNV een slootexcursie langs de Meresteijn in Maasland.'We hebben al 32 soorten oeverplanten gevonden', vertelt Van Poelgeest. 'De gemeente maait hier maar drie keer per jaar, dus de planten hebben de kans om te groeien. Ik vind dat ze dat goed doen. Dit is een mooie oever. Kijk, een zwanenbloem, die is beschermd.'Over het water is Van Poelgeest minder enthousiast. 'Ik zie vliegenlarven, muggen, waterwantsen. Tsja, dat is gemiddeld.' Het water in de regio heeft gek genoeg te lijden onder een teveel aan voedsel. 'Mest uit de tuinbouw en volkstuintjes, daardoor groeien de waterplanten en het kroos. Het water is ook wel helder, maar dat zegt niet zoveel over hoe schoon het is.'De excursie is bedoeld om mensen een idee te geven van het water om hen heen. Maar echt druk is het niet. Afgezien van twee jongetjes die vijf minuten de schepnetten willen hanteren, komt er niemand opdagen. Maar voor wie toch een keer zo'n excursie wil meemaken: volgend voorjaar is er weer één.