HTM-bestuurders trappen nog steeds 40 keer per dag op de rem

DEN HAAG - Twee jaar geleden vroeg de HTM al aandacht voor verkeersveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat er in de tussentijd nog maar bar weinig is veranderd. Net als toen moeten trambestuurders nog steeds gemiddeld 40 keer per dag op de rem trappen.

Voor trambestuurders kan dat vervelende gevolgen hebben. ‘Je zult maar iemand voor de tram krijgen waar je plotseling voor moet remmen of iemand komt onder de tram’, vertelt Ernst Moeksis, communicatiemanager bij HTM. ‘Dat zijn vaak traumatische ervaringen. Mensen bij ons lopen daar vaak nog jaren mee rond.’Belangrijkste oorzaak van de gevaarlijke situaties is de smartphone. Veel voetgangers en fietsers bellen, appen of luisteren muziek en letten vervolgens niet op in het verkeer. En dat terwijl juist deze groepen zo kwetsbaar zijn in het verkeer.Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat de waarschuwingssignalen bij overgangen niet goed werken. 'Doordat ze te vroeg of te laat afgaan gebeurt het veelal dat er schijnveiligheid ontstaat of de voetganger misleidt wordt', laat onderzoekster Rianne Roeleveld weten. Volgens het onderzoek moeten er in het hele land dezelfde regels komen voor de signalen.Volgens Moeksis is mensen bewust maken van de gevaren een deel van de oplossing. ‘Dat is iets waar we continu aandacht voor blijven vragen en dat kan niet vaak genoeg herhaald worden.’