Sven van Beek (Feyenoord) maakt comeback na 16 maanden: 'Mentaal sterker'

GOUDA - Op 1 mei 2016 speelde Sven van Beek (23) zijn laatste officiële wedstrijd voor Feyenoord. Sindsdien lag de verdediger uit Gouda uit de roulatie met een slepende voetblessure. Maar dinsdagavond maakte hij eindelijk zijn rentree, in het verloren Champions League-duel met Napoli (3-1).

'Voor mij persoonlijk is dit natuurlijk weer een mijlpaal die ik bereikt heb', vertelt Van Beek aan Feyenoord TV. 'Ik heb een moeilijke tijd achter de rug, dat weet iedereen. Alleen, we moeten nou weer naar boven kijken. En ik ben blij dat ik hier sta.'In april ging de Gouwenaar onder het mes. Ruim vijf maanden later is hij weer hersteld. 'Ik voel me nu anders dan dat ik toen voelde. Toen ben ik geopereerd geweest en hebben ze een stukje bot weggehaald. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar beter gegaan.'Helemaal klachtenvrij is hij nog niet. 'Pijn is een groot woord, je voelt natuurlijk dat het altijd nog wel een klein beetje onwennig is. Ik kan er mee leven, kan er mee voetballen, kan er alles mee doen. Het belemmert me niet in het spel. Dus dat is fijn', stelt Van Beek tevreden vast.'Natuurlijk ben je een beetje gespannen voor de eerste minuutjes die je maakt. En je hoopt natuurlijk dat het niet weer fout gaat. Ik train al een aantal weken mee met de groep en dan doe je eigenlijk hetzelfde. Dus voor mij persoonlijk maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit.'Hij weet wat er moet gebeuren voordat hij volledig fit is. 'Wedstrijdritme is het enige wat nog ontbreekt bij mij', beseft Van Beek. Maar hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 'Je komt sowieso sterker terug, niet alleen in het voetbal. Mentaal is waar ik de grootste stappen mee heb gemaakt.'Vorig seizoen werd Van Beek, zonder zelf een minuut in actie te komen, landskampioen met Feyenoord . Ondanks het langdurige blessureleed heeft de Rotterdamse club in januari zijn contract met een jaar verlengd