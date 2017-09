Haagse gemeenteraad dreigt aandelenverkoop Eneco tegen te houden

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad dreigt de verkoop van de aandelen die de gemeente in Eneco heeft te blokkeren. Er tekent zich een meerderheid af die de verkoop niet ziet zitten. 'We zijn tegen het verpatsen van het energiebedrijf,' zei GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Den Haag is met een belang van 16,55 procent, op Rotterdam na, de grootste aandeelhouder in Eneco. Maar het college van burgemeester en wethouders wil de aandelen verkopen, nu het bedrijf gesplitst is in een netwerkbedrijf en een commercieel productie- en leveringsbedrijf.'Eneco is een ander, commerciëler bedrijf geworden', zei wethouder Tom de Bruijn (D66) woensdag tijdens een commissievergadering over de aandelenverkoop. Verkoop van de aandelen kan Den Haag enkele honderden miljoenen euro's opleveren.Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt zich tegen deze verkoop te keren . Coaltiepartner de Haagse Stadspartij (HSP) zag lange tijd voordelen in het verkopen van het belang maar is inmiddels van opvatting veranderd.'De verkoop is financieel ingestoken', vindt HSP-raadslid Joeri Oudshoorn. 'Het gaat alleen om de hoogste opbrengst maar wat er met de energietransitie gebeurt is volstrekt onduidelijk. Onder die voorwaarden kunnen wij niet akkoord gaan.'Oudshoorn doelt op afspraken over de overgang van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame energie. 'Wij vinden het van belang dat bij verkoop de aandelen terecht komen bij een duurzame partner, zodat Eneco blijft investeren in duurzaamheid. Dat is op de vrije markt moeilijk te vinden.'Ook collegepartij PvdA en oppositiepartijen SP, GroenLinks en ChristenUnie/SGP willen de aandelen houden. De PVV twijfelt nog. Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP riep de raad en de wethouder op om niet te verkopen.'Doe het niet. Laat Eneco van ons allemaal blijven. Staar je niet blind op het kortetermijngewin.' GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns: Wij zijn altijd tegen het verpatsen van de aandelen geweest.'Wethouder Tom de Bruijn (D66) stoorde zich aan deze woordkeus. 'Ik kan mij daar niet in vinden. We zijn bezig met een zorgvuldig traject en we gaan Eneco niet verpatsen.' Ook waarschuwde de wethouder de raad ervoor om niet te optimistisch te zijn over de huidige opbrengst van de aandelen.De Bruijn: 'We hebben tot nu toe altijd een vrij stabiel dividend gehad van 8 miljoen euro. Maar dat was toen Eneco nog niet gesplitst was. De situatie is nu heel anders en het is allerminst zeker dat het dividend in de toekomst hetzelfde blijft. Er is dus een risico als we de aandelen niet verkopen en de raad moet een afweging maken tussen het verkopen van de aandelen en het risico op een lager dividend in de toekomst.'Op 5 oktober neemt de gemeenteraad een principebesluit over de aandelenverkoop. Na de gemeenteraadsverkiezingen neemt de nieuwe raad een definitief besluit.