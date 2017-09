Stelende thuiszorgster veroordeeld tot werkstraf

MONSTER - Een 22-jarige thuiszorgster uit Monster die vorig jaar diefstal pleegde bij een aantal hoogbejaarde vrouwen heeft een werkstraf van 120 uur gekregen. Eerder werd er al 40 uur onvoorwaardelijke werkstraf tegen haar geëist, maar de rechter kwam tot een verdrievoudiging daarvan.

De dievegge volgde ten tijde van de diefstallen een zorgopleiding en werkte ook al bij een zorginstelling. De thuiszorgster pleegde de misdaden nadat ze haar cliënten onder de douche had gezet. Ze sloeg driemaal toe in Monster en eenmaal in Poeldijk. Het geld ging op aan sigaretten.Omdat er argwaan tegen haar was gerezen werd er een val opgezet met gemerkt briefgeld in de portemonnee van een potentieel slachtoffer. Dat werkte en de verdachte kon in december van vorig jaar worden opgepakt.De dochter van een 97-jarig slachtoffer uit Monster vertelde aan de rechter dat haar moeder zo angstig was na de diefstal dat alle sloten in het huis vervangen moesten worden. 'De slachtoffers voelden zich letterlijk naakt en kwetsbaar', zei de rechter. Hij sprak dan ook van een grote schande.