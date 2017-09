AkzoNobel stapt in Nederland deels over op groene stroom

Windmolenpark op zee (archieffoto)

SASSENHEIM - AkzoNobel stapt voor de productie van al zijn verf en lak in Nederland over op groene stroom. Het verf- en chemiebedrijf zegt dat het gaat om 66 gigawattuur, de hoeveelheid stroom die jaarlijks door 33.000 mensen wordt verbruikt. De CO2-uitstoot van het bedrijf moet daardoor per jaar met 19 kiloton omlaag gaan.

Energiebedrijf Eneco levert windenergie aan de Akzo-locaties in Sassenheim, Wapenveld, Groot-Ammers en Ammerzoden. Ook alle Sikkens-verfwinkels van Akzo zijn betrokken bij de overstap.



AkzoNobel wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Het bedrijf maakte als onderdeel van die ambitie al eerder bekend samen met DSM, Google en Philips windenergie te gaan inkopen van de twee nieuwe eindparken Krammer en Bouwdokken. Daarnaast telt Akzo duurzaam opgewekte stroom uit Delfzijl en Hengelo mee.