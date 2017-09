Botsing tussen vrachtwagens en auto in Bodegraven

BODEGRAVEN - Op de Goudseweg in Bodegraven heeft woensdagavond een aanrijding tussen twee vrachtwagens en een personenauto plaatsgevonden. De drie voertuigen zijn daarbij zwaar beschadigd geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 19.00 uur. Sindsdien is de weg in beide richtingen afgesloten. Het is nog niet duidelijk of er bij de aanrijding gewonden zijn gevallen, laat de politie weten.Wel is een ambulance uitgerukt om de inzittenden te onderzoeken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.