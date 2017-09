Handbalsters Oranje starten EK-kwalificatie met zege

WESTLAND - De Nederlandse handbalvrouwen zijn de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van volgend jaar begonnen met een overtuigende overwinning. In het Indoor Sportcentrum in Eindhoven rekende het team van bondscoach Helle Thomsen, met onder meer de Westlandse speelsters Yvette Broch en Danick Snelder, woensdag af met Wit Rusland: 33-21. Halverwege leidde Oranje al met 16-10.

Kosovo is zondag de tweede tegenstander van de Nederlandse vrouwen, die in december bij het laatst gehouden EK als tweede eindigden . In Zweden verloren de handbalsters toen de finale van Noorwegen (30-29).Hongarije is het vierde land in de kwalificatiepoule van Oranje. De beste twee landen kwalificeren zich voor de Europese eindstrijd, die van 30 november tot en met 16 december 2018 in Frankrijk plaatsvindt.De Hongaarse vrouwen wonnen in het andere pouleduel met liefst 25 punten verschil van Kosovo. Nederland kan daardoor zondag bij winst op Kosovo al een grote stap zetten op weg naar het EK. 'We zijn verplicht daar te winnen. Aan ons de taak om zoveel mogelijk doelpunten te maken', zei Tess Wester, keepster van Oranje, tegen Ziggo Sport.Wit-Rusland kon het eerste kwartier nog goed meekomen met Oranje, dat toen nog maar leidde met 8-7. Wester: 'We hebben ongeveer tien maanden niet samen gespeeld en pas twee trainingen achter de rug. We hadden even een kwartiertje nodig. Al met al kunnen we tevreden zijn.'Estavana Polman was tegen de Wit-Russische vrouwen ook van de partij. De 25-jarige spelverdeelster beviel drie maanden terug van een dochter en werd vorige week alsnog opgeroepen door Thomsen. 'Het is geweldig om terug te zijn. Ik zie dit als een bonus', aldus Polman.In de selectie ontbreekt Sanne van Olphen . De handbalster uit Den Haag kampt met een knieblessure.