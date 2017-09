'Niet veel gemeenten staan er financieel zo goed voor als Alphen aan den Rijn'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Met een structureel sluitende begroting gaat Alphen aan den Rijn de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe regeerperiode in, meldt mediapartner Studio Alphen. Alphen heeft een plus van bijna drie miljoen euro in de begroting.

'Dat houdt niet in dat je nu een wensenlijstje moet maken om per jaar drie miljoen extra uit te geven. Je hebt de ruimte om ontwikkelingen bij te sturen en tegenvallers op te vangen. En als het nodig is, kun je een nieuwe keuze maken', zegt wethouder Michel du Chatinier (ChristenUnie).Het miljoenentekort dat de erfenis was van de fusie tussen Alphen, Boskoop en Rijnwoude in 2014 is weggepoetst. 'We hebben het tekort weggewerkt en heel veel nieuw beleid kunnen invoeren. Er zijn veel beslissingen genomen op nieuwe terreinen, zoals de diverse decentralisaties. Zelfs dan schrijven we nog zwarte cijfers en houden we een plussaldo over.'Du Chatinier stelt dat maar weinig gemeenten in Nederland kunnen zeggen er financieel zo goed voor te staan als Alphen. De gepresenteerde begroting is een overgangsbegroting vanwege de verkiezingen in maart 2018. De gemeenteraadsleden gingen met elkaar in debat over hoe het geld na de verkiezingen besteed moet worden.