Van der Tak benoemd tot ereburger Westland

Burgemeester Van der Tak

WESTLAND - Scheidend burgemeester Sjaak van der Tak is woensdag benoemd tot ereburger van Westland. Hij ontving hiervoor een erepenning uit de handen van locoburgemeester Theo Duijvestijn tijdens zijn afscheid in een bijzonder raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis.

Geschreven door Van der Tak benoemd tot ereburger Westland





De erepenning, met draaginsigne in goud, werd tot op heden nog maar één keer eerder toegekend. De gemeente vindt het afscheid van Van der Tak een uitgelezen moment om een tweede ereburger te benoemen.



Lees meer: Waarnemend burgemeester Westland beëdigd

Van der Tak treed eind deze week na dertien jaar af als burgemeester . Volgens de gemeente zette hij zich in die tijd sterk in voor het nationaal en internationaal op de kaart zetten van de Westlandse glastuinbouw. Tevens gaf hij een grote bijdrage aan de eenwording van de Westlandse dorpen.De erepenning, met draaginsigne in goud, werd tot op heden nog maar één keer eerder toegekend. De gemeente vindt het afscheid van Van der Tak een uitgelezen moment om een tweede ereburger te benoemen.