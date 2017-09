Nederlands team wereldkampioen hacken in Den Haag

DEN HAAG - Nederland is er donderdag op de Global CyberLympics vandoor gegaan met de hoofdprijs. Deze internationale online-hackingwedstrijd werd gehouden tijdens de Cyber Security Week in Den Haag.

Na veel voorrondes in de afgelopen maanden namen tachtig deelnemers uit acht landen van vier continenten het in teams tegen elkaar op in de finale. Nederland won, met Team Hack.ERS.Dat de eindstrijd in Nederland werd gehouden, was geen toeval. Volgens de organisatie heeft Nederland al jaren een pioniersrol als het gaat om actief samenwerken met de hackers-community. Samen leggen ze digitale kwetsbaarheden bij overheid en bedrijfsleven bloot, voordat er daadwerkelijk schade kan ontstaan.Tijdens de Cyber Security Week zijn drieduizend bezoekers en honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap een week lang bijeen. Ze delen hun kennis, bespreken de laatste ontwikkelingen en nieuwe ideeën.