West Wekker: Zieke zeehondjes en Nederland wereldkampioen hacken

REGIO - Goedemorgen! Nederland is in Den Haag wereldkampioen hacken geworden (ja, je leest het goed). Wij gaan vandaag langs bij A Seal om te vragen hoe het zit met de zieke zeehondjes die aanspoelen voor onze kust. Verder zijn wij bij de tweede dag van het proces tegen de politiemol. Dit is de West Wekker!

In deze aflevering:

De politie zette een fictieve hennepkwekerij in haar systeem om achter de werkwijze van Amine A. uit Moordrecht - beter bekend als de 'Haagse politiemol' - te komen. Dat bleek uit de rechtszaak, die gisteren startte. Vandaag is dag 2 en wij zijn daar weer bij.De laatste tijd spoelen er zeehondjes aan die verzwakt zijn met een longaandoening voor de Haagse en Westlandse kust. Wanneer mensen de diertjes op het strand zien liggen, willen ze graag helpen. Ze duwen de zeehondjes terug de zee in, maar dan verdrinken ze. Wij gaan vandaag langs bij A Seal in Stellendam voor tips.Hacken, dat kunnen wij Nederlanders als de beste. Gisteravond ging het Nederlandse team er met de hoofdprijs vandoor op de Global CyberLympics. Die internationale online-hackingwedstrijd maakte deel uit van de Cyber Security Week in Den Haag.Het hele A1-team van de Leiderdorpse hockeyclub Alecto gaat in een Bollywoodfilm spelen, meldt Hockey.nl. De jongens zijn gecast om te figureren als spelers van een internationaal landenteam.Zes ouderen gaan de komende weken leren hoe je moet vloggen. Dat doen ze in het kader van het actieprogramma 'Den Haag Seniorvriendelijke Stad'. Maarten Pronk mag het spits afbijten. 'Ik zal nu senioren proberen een stem te geven.' Het weer: Vanmorgen regen, vanmiddag wat zonVanuit het zuidwesten zullen er enkele fronten passeren waarbij er voornamelijk vanmorgen van tijd tot tijd regen valt. Vanmiddag krijgen we hier en daar zon, maar is er ook kans op een enkele bui.Aan het begin van de lijn krijgt Jet een vraag mee: waar praat het hele dorp over? Het antwoord ligt voor het oprapen, want inderdaad iedereen praat erover… al 30 jaar… Maar waarover eigenlijk? Onderweg ontmoet Jet de vrolijke inwoners van Hazerswoude-Dorp. Zoals de dame die haar rijtjeswoning deelt met acht dochters, vijf honden en een tuin vol kippen. Een waar kippenhok!En natuurgeneeskundige Irene die haar eigen shampoo maakt. Jet steelt een bosje klavertjesvier uit haar tuin voor een beetje extra geluk onderweg. Ook gaat ze door het huis van een dame die een eigen kapsalon aan huis heeft. Komt dat goed uit… Geluidsman Kees moet al weken naar de kapper. Bij het eindpunt wacht een warm welkom op schapenboerderij Hoeve Nieuw-Bethlehem.