Haagse ouderen leren vloggen: 'Senioren een stem geven'

DEN HAAG - Ouderen die boksen, salsa dansen en... vloggen. Woensdagavond zijn de activiteiten van start gegaan die in het teken staan van het actieprogramma Den Haag Seniorvriendelijke Stad. De komende weken gaan zes senioren leren vloggen en daarvan verslag doen met hun camera. 'We zijn allemaal oude knarren en we snappen er nog niks van, maar we gaan het gewoon proberen.'

Maarten Pronk is de senior die het spits mag afbijten. Tijdens de boekpresentatie 'Den Haag seniorvriendelijke stad toen en nu' brengt hij zijn eerste momenten als vlogger door. En dat gaat hem best goed af. 'Ik vind het leuk. Ik was even zenuwachtig, maar het gaat eigenlijk best natuurlijk.'Naast dat het vloggen leuk is, heeft het volgens Pronk ook een belangrijke functie. 'Door het vloggen breng je bepaalde dingen in de openbaarheid die anders niet in de openbaarheid komen. En dat is belangrijk want senioren zitten veel thuis, zijn vaker alleen en je hoort hun problemen niet. Ik zal ze nu een stem proberen te geven.'