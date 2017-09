Busje verwoest door brand

Autobrand | Foto:Regio15

DEN HAAG - In de Betje Wolfstraat in het Haagse Moerwijk is een busje door brand verwoest. Het vuur werd in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.45 uur ontdekt.





De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een auto die vlak achter het busje geparkeerd stond, de bestelbus was niet te redden.Begin september was het ook raak in Moerwijk. Toen brandden op de Melis Stokelaanen en op de Erasmusweg twee auto's uit.