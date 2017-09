Regen, regen, regen: nu al natste september sinds 2001

DEN HAAG - De maand is nog niet helemaal voorbij, maar nu al is duidelijk dat deze september de natste is sinds 2001. Gemiddeld viel in Nederland 130 millimeter regen, tegen 78 normaal. De kustprovincies kregen de meeste nattigheid te verwerken: 150 tot 200 millimeter 'en op Kijkduin zelfs 265 millimeter', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'En er komt nog wat bij.'

Het buiige weertype heeft ook gevolgen gehad voor de gemiddelde temperatuur. Die lag deze maand in De Bilt op 13,7 graden, 0,8 graden lager dan normaal. Nederland beleefde de koudste 16 september ooit gemeten: in De Bilt werd het maar 12,9 graden. Het oude record voor die dag stond op 13,4 graden in 1972.Het kwam deze september nergens tot een zomerse dag van 25 graden of meer. Maastricht kwam er op 5 september nog het dichtste bij met 24,9 graden. Het aantal officiële warme dagen (maxima van 20 graden of meer in De Bilt) lag met zes dagen vier onder het gemiddelde.Ook in onze regio hadden we deze maand te maken met wateroverlast . Op een aantal plekken in Den Haag zorgde hevige regenbuien voor ondergelopen straten. Zo stond de omgeving van station Moerwijk onder water en stonden auto's vast. Ook de Put bij de Vaillantlaan in Den Haag was ondergelopen en de tramtunnel in de Grote Marktstraat was gesloten.In Leiderdorp en De Lier was het ook raak . In Leiderdorp werden straten afgesloten en in De Lier en Schipluiden moest de brandweer er aan te pas komen om het water weg te pompen.