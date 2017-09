Diversiteit bij provincie moet omhoog: meer vrouwen, jongeren en allochtonen in provinciehuis

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland gaat anoniem solliciteren binnen de eigen organisatie nog niet invoeren. Hiervoor hadden de PvdA, GroenLinks en SP dit voorjaar een voorstel ingediend om zo discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan. De provincie wil nu eerst de bewustwording over diversiteit binnen de eigen organisatie vergroten. Zo gaan leidinggevenden een training krijgen om te leren wat de voordelen zijn van diversiteit op de werkvloer.

'We hebben een analyse gemaakt over hoe het nu al gaat bij de provincie,' vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD). 'Hierin kijken we hoe we de diversiteit bij de provincie kunnen vergroten.' Uit deze analyse blijkt dat vrouwen, jongeren en Nederlanders met migratieachtergrond nog ondervertegenwoordigd zijn op het provinciehuis. Zo is 60 procent van de werknemers man en slechts 20 procent van het personeel allochtoon.De provincie wil nu eerst de bewustwording over diversiteit binnen de eigen organisatie vergroten bijvoorbeeld door training aan leidinggevenden te geven over voordelen van diversiteit op de werkvloer. Daarnaast wil de Zuid-Holland haar eigen imago verbeteren. Allochtonen zouden namelijk niet bij de provincie solliciteren, omdat ze een 'verkeerd' beeld zouden hebben van de organisatie.Anoniem solliciteren is voor de provincie dus nog een stap te ver. De PvdA wil nu eerst afwachten wat het nieuwe beleid rondom diversiteit gaat opleveren. Dit moet volgens de partij wel vruchten gaan afwerpen. Het voorstel voor anoniem solliciteren is volgens de PvdA, maar ook voor GL en de SP, dus nog niet van tafel.De VVD, PVV en 50PLUS zijn geen voorstander van anoniem solliciteren. Volgens de ouderenpartij is het slechts symptoombestrijding. Zij zien meer in de weg die de provincie nu is ingeslagen. Volgens de VVD en de PVV moet niet diversiteit, maar kwaliteit op de eerste plaats komen bij sollicitaties. Verder benadrukt de VVD dat Zuid-Holland het in vergelijking met andere provincies nog vrij goed doet.