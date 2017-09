Invasie van jongeren op komst in Den Haag: scholieren verplicht naar Tweede Kamer

Foto: ANP

DEN HAAG - Het wordt struikelen over scholieren in Den Haag. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die onderhandelen over een nieuw kabinet, hebben afgesproken dat scholen hun leerlingen een keer bezoek laten brengen aan de Tweede Kamer. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De scholieren zouden ook een keer naar het het Rijksmuseum moeten. Volgens de krant zijn er ook afspraken gemaakt over meer aandacht op scholen voor de grondwet en les aan alle scholieren over tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus.



Dat de partijen dit laatste van plan waren, was al eerder uitgelekt.