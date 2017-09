Dennis Weening organiseert popquiz voor Serious Request

DEN HAAG - Hagenaar Dennis Weening organiseert vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur een popquiz in Den Haag voor de 3FM Serious Request. De quiz is in Dennis' stamkroeg Café de Zwarte Ruijter op de Grote Markt.

Teams, van twee tot zes personen, kunnen zich inschrijven op de site van 3FM. De quiz kost 5 euro per persoon en de opbrengst gaat helemaal naar het Rode Kruis.Elk jaar zet Serious Request zich in voor een stille ramp. Dit jaar gaat de aandacht naar vermiste kinderen. Het Rode Kruis spoort ze op, herstelt het contact met de familie en brengt ze weer samen. 'In conflictgebieden, zoals in Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers en zussen', schrijft 3FM.In de week voor kerst worden er traditiegetrouw een aantal 3FM-dj's opgesloten in een glazen huis om geld op te halen. Zij mogen dan niet eten of drinken en maken non-stop radio.Het Glazen Huis staat dit jaar in Apeldoorn. Welke dj's worden opgesloten is nog niet bekendgemaakt.Het Glazen Huis stond tien jaar geleden op het Plein in Den Haag. Dj's Gerard Ekdom, Rob Stenders en Michiel Veenstra zaten toen een week opgesloten. De opbrengst, inclusief de verdubbeling van de regering, was toen 5,2 miljoen euro.In 2011 zaten dj's Timur Perlin, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg in het Glazen Huis op de Oude Singel in Leiden. Er werd toen 8,6 miljoen euro opgehaald, zonder een donatie van de regering.