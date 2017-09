Leidenaar rijdt zonder rijbewijs... naar politiebureau

Foto: ANP

LEIDEN - Een man uit Leiden is in korte tijd twee keer aangehouden voor het rijden met een ongeldig rijbewijs.

De Leidenaar had een afspraak bij het politiebureau aan de Kooilaan, maar na de afspraak stapte hij gewoon weer in zijn auto en reed weg.



Agenten hebben hem meteen laten stoppen en aangehouden. De auto is in beslag genomen.