Haagse kerk verandert in moskee

DEN HAAG - De Thomaskerk aan de Harmelenstraat in de Haagse wijk Leyenburg wordt een moskee. De vereniging Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam (Lahore) Nederland is de nieuwe eigenaar van het gebouw. De organisatie, die sinds 1976 bestaat, heeft vooral moslims met een Surinaamse achtergrond als lid. De Thomaskerk, die ook wel bekend stond als de Paaskerk, werd in 2014 aan de protestantse eredienst ontrokken.

De nieuwe eigenaars hebben de buren uitgenodigd voor een kennismakingsavond, vertelt voorzitter Robbert Mohammedamin. 'We hebben deze week brieven verstuurd aan de directe buren. We willen graag kennismaken en uitdragen wie we zijn.' Mohammedamin zegt een paar honderd brieven in de buurt te hebben verspreid. 'We hopen dat iedereen komt, ze zijn allemaal van harte welkom.'Dat kennismaken kan geen kwaad, want de ene moslim is de andere niet, erkent de voorzitter. 'Wij zijn liberalen en respecteren ieders voorkeur. Niet gelovig, wel gelovig, vrouwen, mannen, zwart, wit, homo, noem maar op', zegt hij. 'We zien ook dat er allerlei perikelen en spanningen in de maatschappij zijn momenteel, daarom organiseren we ook die open dag.' De moskee zat eerst aan de Paul Krugerlaan in Den Haag. 'Maar dat was een klein pandje, niet echt meer toekomstbestendig.' De vereniging kent inmiddels zo'n 250 leden, kinderen niet meegeteld. Met de aankoop van de Thomaskerk, waarbij de gemeente Den Haag een handje heeft geholpen door de vereniging te wijzen op het leegstaande pand, hoopt de moskee meer ruimte te bieden aan activiteiten.Wat ze in het nieuwe pand gaan doen? 'Nou, het is een moskee. Dus we gaan er natuurlijk bidden. Maar het gaat vooral ook om het sociale aspect, het samen zijn.' Veel drukte zal het voor de buurt niet geven, bezweert Mohammedamin. 'Nee hoor, we komen er op donderdagavond bijeen voor een gezamenlijk gebed, meestal het avondgebed. En natuurlijk op vrijdag, voor het middaggebed.'De moskee moet volgens hem vooral worden gezien als een ontmoetingsruimte voor de buurt. 'Gewoon, waar mensen kunnen socialiseren, waar jongeren activiteiten kunnen ontplooien. En echt iedereen is welkom, want we hebben nu een hele grote ruimte.' Maar voordat het zover is, moet er eerst nog druk worden gewerkt.'Ja, we hebben het pand pas deze week gekocht. Dus we moeten nog verbouwen en schoonmaken.' Voorlopig verandert er niet veel. 'Nee, de binnenkant blijft vooral het zelfde. Er moet een likje verf op en we gaan het wat leefbaarder maken', zegt de voorzitter. Het orgel is er tijdens een eerdere verbouwing al uitgehaald. Op de vraag of er ook minaretten op het gebouw komen, moet Mohammedamin een beetje lachen. 'Nee hoor, aan de buitenkant gaan we niks veranderen.'Voorlopig hoopt hij vooral veel mensen uit de buurt te onmoeten op de inloopavond. Maar reacties op de verstuurde brieven heeft hij nog niet gekregen. Het is dus afwachten of het druk gaat worden op de inloopavond die de nieuwe buurtgenoten organiseren.'Wij hopen op een grote opkomst en hebben er in elk geval zin in', zegt Mohammedamin hoopvol.