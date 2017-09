19-jarige ontkent fatale straatrace in Rijswijk

RIJSWIJK - De 19-jarige man die zondag werd aangehouden na een dodelijk ongeluk in Rijswijk, ontkent dat hij aan het straatracen was. Dat laat zijn advocaat Ad Westendorp donderdag weten aan Omroep West. Volgens Westendorp is zijn cliënt hevig ontdaan door het ongeval. ‘Hij zit er echt heel erg mee’.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de jongen van dood door schuld. Woensdag is besloten dat hij twee weken langer vast blijft zitten.



Zaterdagavond even voor half acht wordt Jeroen, die met zijn fiets de weg wil oversteken, op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk geschept door een auto. Hij komt door de harde klap een eind verder op de weg neer en overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens ooggetuigen was de 19-jarige automobilist voorafgaand aan de aanrijding met een andere automobilist verwikkeld in een straatrace. Daarbij zou veel te hard gereden zijn.



‘Geen straatrace’



De 19-jarige bestuurder ontkent in verklaringen tegen politie en rechter-commissaris dat er sprake is geweest van een straatrace. Advocaat Westendorp: ‘Mijn cliënt heeft de bestuurder van de andere auto, een 18-jarige jongen, vlak voor aanrijding kort ontmoet bij een BP benzinestation. De twee kennen elkaar vanuit de buurt. Daarna zijn ze hun eigen weg gegaan.’



‘Op de plek van de aanrijding reden de twee volgens de verklaringen toevalligerwijs naast elkaar. Het slachtoffer stak de weg over maar zag toen de 18-jarige automobilist komen aanrijden. Hij deed toen en paar stappen naar achter, maar daar reed op dat moment net mijn cliënt.’



‘Niet overdreven hard gereden’



De 19-jarige bestuurder ontkent ook dat er veel te hard is gereden. Volgens zijn verklaringen zou hij op het moment van de aanrijding iets van 60 kilometer per uur hebben gereden. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de bestuurder geen alcohol op had.



Na het ongeluk zijn behalve de man van 19, ook de 18-jarige bestuurder van een tweede auto en de 45-jarige eigenaar van een van de auto's aangehouden, zij zijn weer op vrije voeten. Het OM beslist binnenkort of zij verdachte blijven.