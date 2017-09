TU Delft weet hoe het reizen met het ov beter kan

DELFT - Reizen met het openbaar vervoer kan wel wat gebruiksvriendelijker, vindt het expertisecentrum OV-betalen van de TU Delft. Daarom heeft de TU onderzoek gedaan, en daar zijn zes ideeën uitgekomen. Die worden donderdag gepresenteerd.

Zo bedacht ontwerper Léon Groot Obbink (26) hoe het het in- en uitchecken simpeler kan. De poortjes op stations werken goed tegen zwartrijders, maar zorgen in de spits soms voor 'een file van reizigers die willen uitchecken', vertelt Groot Obbink aan de NOS Daarom ontwierp Léon poortjes die altijd openstaan en pas dichtgaan als je niet incheckt. 'Nu vormt het poortje een barrière, terwijl je als vervoerder mensen - behalve zwartrijders dan - wil uitnodigen om binnen te komen.'Eén van de andere projecten gaat over het makkelijker maken van betalen. Een app moet inzicht geven in alle ov-zaken. Zo zou je automatisch kunnen opwaarderen en achteraf betalen. De app stuurt een bericht als en waar je bent in- en uitgecheckt.Daarnaast kan je met je ov-kaart ook inchecken met je telefoon en je bankpas.In totaal worden donderdagmiddag zes projecten gepresenteerd. Volgens het expertisecentrum zijn die gebaseerd op veldonderzoek in Nederland en het buitenland en ontwikkeld in samenspraak en- werking met gebruikers en de vervoerssector.