OM eist vijf jaar cel tegen Haagse politiemol

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen de Haagse politiemol Amine A. (28). Volgens het OM heeft hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie gezocht naar informatie over hennepkwekerijen.

A. bekende dat hij namen en adressen doorspeelde naar zijn vriend Yassine H., die daarna samen met anderen de kwekerijen leeghaalde voordat de politie kwam. Tegen H. is een celstraf van vier jaar geëist.De politiemol werd ontmaskerd doordat de politie een fictieve hennepkwekerij in het systeem zette. Zo kwamen ze achter de werkwijze van de mol.A. zou betrokken zijn bij tientallen ripdeals . Hij ontkende dat hij zich door Yassine H. liet omkopen. 'Ik heb het ambtsgeheim geschonden door informatie over hennepkwekerijen door te geven, maar ik heb geen geld gekregen en heb niets te maken gehad met ripdeals.'Het OM vindt dat Amine A. nooit meer bij de politie of een soortgelijke instantie mag werken. Ook denkt justitie dat A. nog steeds bezig zou zijn geweest als hij niet was aangehouden.De uitspraak is waarschijnlijk op 13 oktober.