Waar kun jij SuperDebby nog mee helpen?

Waar kun je SuperDebby nog mee helpen?

DEN HAAG - Aan het einde van de maand blikken we altijd even terug. Er zijn heel veel mooie missies geslaagd, maar er zijn ook nog wat missies die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Wat zou het leuk zijn als de volgende missies alsnog slagen!

Joy wil Mexicaans leren koken

Joy de Graaf is al maanden bezig om iemand te vinden die haar Mexicaans kan leren koken.Joy zocht bij boekhandel Paagman naar boeken en op internet. En ze zoekt de ouderwetse originele ingredienten, niet wat we hier in Nederland maken. Joy heeft in Mexico gereisd en is verliefd geworden op het land en de smaken. Wie kent een Mexicaanse kok of een Mexicaanse amateurkok die Joy's wens in vervulling kan laten gaan? Laat het ons weten! Superdebby@omroepwest.nl



Tineke zoekt stageplaats voor haar taalmaatje Aida

Tineke zoekt voor haar vriendin en taalmaatje Aida een stageplaats bij een boekhoudkantoor om het Nederlands verder bij te schaven. Ze heeft ontzettend snel Nederlands geleerd, maar wil graag zoveel mogelijk oefenen in de praktijk. Het liefst wil ze aan het werk als accountant, waarvoor ze in Bosnie haar studie heeft afgerond en ze haar diploma's in Nederland heeft laten certificeren. Wil je Aida helpen of ken je een boekhoudkantoor die hiervoor openstaan? Laat het ons weten en mail naar Superdebby@omroepwest.nl



Ronnie wil moeder bezoeken

De Gemiva-SVG Groep uit Den Haag bestaat dit jaar 50 jaar... en ter ere van dit jubileum konden de cliënten wensen indienen. een van de wensen is van Ronnie. Hij wil nog één keer zijn moeder te bezoeken in het verpleeghuis in Frankrijk. Collega’s van Gemiva Connie van Seggelen en Annemarie ter Haar adopteerden Ronnie’s wens. Om het uitje te bekostigen hebben ze Ronnie’s Wenswijn in het leven geroepen. Een fles is te koop in de supermarkt op Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp, in de winkel van Uit de Kunst in Leiden en bij de bakgroep van Jottem in Leiden. Kopen die wijn voor Ronnie's droom! Je kunt de missie en de locaties op onze website teruglezen.



Animal Care Espana zoekt 1 en 2 centen

Animal Care Espana vangt mishandelde, verwaarloosde en gedumpte honden op in Zuid-Spanje. Dat zijn er standaard rond de 650 per jaar. Er is dan ook altijd geld nodig. Als jij op vakantie bent geweest in Europa maar wel buiten Nederland kun je waarschijnlijk ook helpen! Er is namelijk een landelijke actie om 1 en 2 centstukjes in te zamelen. Heb je muntjes waar je vanaf wilt? Kom ze langsbrengen bij Omroep West. Laan van 's Gravenmade in Den Haag.



Staalraad gezocht voor Remy

Remy van Onselen staat in Voorburg-Noord bekend als stadsjutter. Dagelijks fietst hij met zijn bakfiets de wijk door op zoek naar bruikbare spullen voor 31 oktober, dan is het namelijk Halloween! Remy is nu hard op zoek naar installatiedraad om zijn werk te vervolmaken. Het thema van dit jaar wordt 'iets met skeletten'. Hij heeft heel hard (installatie)draad nodig. Heb jij iets liggen? Laat het ons weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl





