Hoge woontoren met sociale huurhuizen en betaald parkeren bij Haags Hofbad

DEN HAAG - Direct naast het Hofbad in de Haagse wijk Ypenburg komt een hoge woontoren van negentien verdiepingen met 156 sociale huurwoningen.

De gemeente en woningbouwcorporatie Staedion hebben daarover een afspraak gemaakt, schrijft wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij, wonen) aan de gemeenteraad. De bouw van een nieuwe woonkolos is in strijd met eerdere plannen: tot nu zou op de plek alleen ruimte zijn kleinschalige woningbouw. Daarom wil de wethouder de plannen voor het deelplan 20, zoals het gebied heet, nu herzien.De gemeente verwacht dat door de bouw van de toren er een parkeerprobleem in de buurt kan ontstaan. Er komt op het binnenterrein van het complex wel een parkeerterrein, maar Wijsmuller denkt dat niet iedereen daar een plek zal huren. Daarom wordt niet alleen in de wijk de Venen betaald parkeren ingevoerd, zoals al de bedoeling was, maar ook in het gebied rond het zwembad.De plek is al in 2006 aangewezen voor woningbouw. Tot nu toe ging de gemeente er vanuit dat er mensen er zelf hun huizen zouden bouwen. Het idee was dat er direct naast het Hofbad ongeveer plek zou zijn voor zeventig appartementen. Dat worden er nu dus meer dan twee keer zoveel.In de rest van deelplan staan al vijftien woningen die nu worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders . Verder komen er honderd eengezinswoningen, 48 appartementen, en 400 vierkante meter ruimte voor kleinere bedrijven.Het nieuwe complex wordt direct tegen het zwembad aangebouwd en krijgt ook de naam 'Hofbadtoren'. Wijsmuller spreekt van een ‘gelaagd’ gebouw, dat een U-vorm krijgt. Aan de kant van de Ypenburgse Stationsweg sluit het gebouw aan op de hoogte van het Hofbad. Aan de kant van de Plas van Reef heeft het gebouw een ‘significant hoogteaccent’, zoals dat officieel heet. Hier wordt het zeventig meter hoog.Volgens Wijsmuller is Ypenburg ideaal voor de nieuwe toren: in deze wijk staan veel koopwoningen, terwijl het idee van de gemeente is dat dertig procent van de huizen sociale huur moet zijn. In Ypenburg is het aandeel sociale huurwoningen nu 26 procent. Met de komst van de Hofbadtoren komt dit percentage op ongeveer 28 procent. En het blijft daarmee dus nog onder de dertig procent.Volgens de wethouder is er al een bewonersavond geweest over de bouwplannen. Die werd druk bezocht en leidde niet tot aanpassing van de plannen. Als de gemeenteraad instemt, kan nog dit jaar worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond en gaat in 2018 de eerste paal de grond in.