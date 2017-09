Uit angst voor instorten dak: dancefeest verplaatst

Foto: Archief

LEIDEN - Het dancefeest dat op 2 oktober wordt georganiseerd tijdens de viering van het Leidens Ontzet wordt verplaatst naar de Kaasmarkt. Het dak van de Hoogvlietgarage, waar het feest zou worden gehouden, is niet geschikt om zoveel dansende mensen te dragen. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

Het idee om een dancefeest te organiseren is ontstaan, nadat bleek dat het tijdens Leidens Ontzet steeds drukker wordt op de Nieuwe Rijn. Door de grote drukte komt de veiligheid in het geding en is mede op advies van de politie besloten om een extra activiteit te organiseren. Dat is dus het dancefeest geworden, dat vanaf 20.00 uur tot 02.00 uur duurt.



Het feest is dus nu verplaatst van de Hoogvlietgarage naar de Kaasmarkt. Vanaf maandag 2 oktober 08.00 uur kan er niet geparkeerd worden op de Kaasmarkt. De verwachting van de gemeente is dat op dinsdag 3 oktober 15.00 uur weer kan worden geparkeerd.



Het Leidens Ontzet is uiteraard ook dit jaar weer te volgen bij Omroep West. Via zowel televisie, radio als internet brengen wij verslag uit.