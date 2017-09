Nieuwe dienstregeling HTM en tram 1 is een weekje bus 71 in Delft

DEN HAAG - De dienstregeling van de HTM wijzigt per 2 oktober en dat is grotendeels goed nieuws voor de reiziger. Op een aantal trajecten gaan meer trams rijden vanwege de verwachte toename van reizigers.

Rijdt in de ochtendspits vier extra ritten op het traject halte Herenstraat - Scheveningen Noorderstrand.

Rijdt in de avondspits twee extra ritten op het traject Scheveningen Noorderstrand - halte Waldorpstraat/Hollands Spoor.

Rijdt in de ochtendspits twee extra ritten op het traject Kraayenstein - Station Laan van NOI.

Rijdt in de avondspits twee extra ritten op het traject Station Laan van NOI - Kraayeinstein.

Rijdt in de ochtendspits twee extra ritten op het traject Leyenburg - halte Margarethaland.

Rijdt in de middag twee extra ritten op het traject halte Margarethaland - Leyenburg.

Op zaterdag rijdt tram 6 tussen 10.00 en 18.00 uur op de hele route met een hogere frequentie.

Rijdt in de ochtendspits twee extra ritten op het traject Markenseplein - Centrum Den Haag.

De HTM lukt het wel daarmee om meer materieel in te zetten, in tegenstelling tot sommige andere vervoerders. Alleen mensen die gebruik maken van tram 1 in Delft hebben het deze week zwaarder. Van 2 tot en met 10 oktober rijdt tram 1 vanwege spoorwerkzaamheden niet in Delft. Bus 71 vervangt tram 1.