3 October Vereeniging: kom niet naar het Minikoraal, er is niks te zien

LEIDEN - De Leidse 3 October Vereeniging raadt publiek af om vrijdag naar het Sporting Trigonterrein aan de Cronesteinkade te komen voor het Minikoraal. De organisatie laat weten dat in de Feestwijzer staat dat iedereen welkom is bij het zangfeest, maar nu blijkt dat er weinig tot niets te zien zal zijn.

Door de herinrichting van de Garenmarkt is het zangfeest dit jaar op het terrein van de Leidse korfbalvereniging Sporting Trigon . Vanwege de veiligheidsvoorschriften is publiek op het terrein helaas niet toegestaan en vanaf de straatkanten is er weinig tot geen zicht op het terrein.Als mensen toch iets mee willen krijgen van het Minikoraal verwijst de 3 October Vereeniging naar hun Facebookpagina. Unity TV, mediapartner van Omroep West, zendt het minikoraal live uit op tv en internet.Het Minikoraal viert vrijdag haar jubileum. Voor het 25ste jaar zingen zo'n 3500 kinderen uit groep 7 en 8 van de Leidse basisscholen liedjes over de historie van het Leidens ontzet.