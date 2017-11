Wijkpredikant zoekt 1000 deurkrukken voor kerstverhaal

DEN HAAG - Kerstmis is nog heel verweg en toch is de wijkpredikant Den Haag West er al druk mee. Axel Wicke schakelde de hulp van SuperDebby is. Hij zoekt 1000 deurkrukken om het kerstverhaal mee te illustreren.

'De kerken lopen door heel het jaar heen leeg, maar de kerst leeft enorm', zegt Axel Wicke. 'Vooral op de kerstavond komen steeds meer mensen voor een als vanouds gezellige kerstnachtdienst. Het verhaal van het kindje in de kribbe en samen met z'n allen de leuke, oude, bekende kerstliederen zingen.'

De Protestantse Kerk Den Haag organiseert op 24 december om 22.00 uur een kerstnachtdienst in de Grote Kerk in het centrum en wijkpredikant Wicke mag hem dit jaar samen met een heel team voorbereiden. 'Een erg leuke uitdaging, de afgelopen jaren kwamen bijna 1000 mensen, maar wij lopen nu tegen een probleem aan', mailt EWicke ons.

1000 deurkrukken

Voor wat hij van plan is, heeft hij zo'n duizend oude deurkrukken nodig. 'En nee, ik kan niet verklappen waarvoor wij ze precies nodig hebben. Natuurlijk, wij zouden tweedehands wat kunnen kopen, maar ons budget is nogal klein. Wie heeft nog ergens oude deurkrukken liggen?', vraagt Wicke via SuperDebby.

Hij heeft ook zelf al gezocht via oproepen in de kerkkrant, in onze diensten in drie verschillende kerken, een hoop mensen privé benaderd, mond-tot-mond propaganda. 'Ik durf te beweren dat niemand in onze gemeente en kenniskringen nog deurkrukken heeft liggen. Wij hebben inmiddels twee maanden gezocht en hebben er zo'n 120. Meer worden het helaas uit eigen kracht niet...'



Dus heeft u thuis nog deurkrukken liggen?

U kunt uw deurknoppen inleveren op zondagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur bij in volgende kerken:

Abdijkerk, Willem III-straat 40

Bosbeskapel, Bosbesstraat 5

Shalomkerk, Vrederustlaan 96

Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A

Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156

Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92

Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154

Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89

Lukaskerk, Om en Bij 2 (ook dinsdag en donderdagmiddag)

Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627

Houtrustkerk, Houtrustweg 1

Evangelisch Lutherse Gemeente, Lutherse Burgwal 7 (ook woensdag tussen 12.00 en 13.30 uur)

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4.

Verder kunt u tussen 8 en 22 oktober op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur terecht bij Stek – Stad en Kerk

Parkstraat 32 – Den Haag.