Hofpas moet bakker en café om de hoek een boost geven

DEN HAAG - 50.000 mensen hebben hem al, en 1 oktober wordt die officieel gepresenteerd: de Hofpas. Nou denk je wellicht: weer een pas? En er is toch al een Ooievaarspas? Toch is het niet hetzelfde.

In tegenstelling tot de Ooievaarspas is de Hofpas niet alleen voor Hagenaars met een lager inkomen. De Hofpas is een voordeelkaart, bedoeld om Hagenaars meer te betrekken bij lokale ondernemers in hun eigen wijk. Meer dan 275 winkels, restaurants, kappers, sauna's én goochelaars zijn inmiddels aangesloten.De pas is een initiatief van zorginstelling Florence en Vereniging De Volharding. De organisaties willen op deze manier meer levendigheid in de wijken creëeren. 'Levendige buurten zorgen voor actieve bewoners, die hierdoor gezonder zijn en langer zelfstandig kunnen blijven', aldus de organisaties.De pas moet lokale ondernemers een boost geven. De organisaties proberen inwoners te enthousiasmeren om lokaal boodschappen te doen. 'Het aanbod is heel divers en dat maakt de pas juist leuk, want zo doe je heel veel leuke ontdekkingen bij jou in de buurt, met voordeel!', aldus Jose Bosch, van de Hofpas.Aangesloten ondernemers kunnen via de Hofpas ook gebruik maken van allerlei acties en krijgen hulp bij online marketing. 'Veel lokale winkeliers zuchten onder het geweld van e-commerce. Door zich aan te sluiten bij de Hofpas kunnen lokale winkeliers makkelijk aanhaken bij de webshop van de Hofpas.'